"Идентаристам" грозит роспуск из-за связи с терактом в Крайстчёрче

Личный контакт главы "Движения идентаристов" в Австрии с новозеландским террористом пока не подтвержден, но доказано перечисление пожертвования на счет организации от него.

Накануне в доме лидера движения, относящегося к "новым правым", Мартина Зеллнера прошел обыск.

По данным МВД Австрии, в прошлом году австралиец Брентон Таррант, организовавший теракт в мечетях новозеландского Крайстчёрча, перевёл на счёт "Движения идентаристов" 1500 евро.

Сам Мартин Зеллнер - лидер движения - факт перечисления ему пожертвования от человека с таким именем подтвердил, но отрицает любую связь "идентаристов" с террористом.

"В настоящее время власти выясняют, имели ли место контакты этого человека с экстремистскими группами в Австрии. На данный момент есть только свидетельство о пожертвовании на счет "Движения идентаристов" или его представителя. Личные контакты с экстремистстами или организациями неизвестны", – заявил глава МИД Австрии Герберт Кикль.

Канцлер Австрии Себастьян Курц поручил правоохранительным органам изучить возможность роспуска "Движения идентаристов" после того, как стало известно о их возможной связи с устроившим теракт в новозеландском Крайстчёрче.

"Любому виду экстремизма не должно быть места в нашей стране и в нашем обществе", – заявил Курц.

В результате терактов в мечетях Крайстчёрча погибли 50 человек.