Теракты на Шри-Ланке: свыше 320 погибших

Власти Шри-Ланки сообщают о новых цифрах погибших: жертвами восьми терактов стали свыше трехсот человек, среди них несколько десятков иностранных граждан. Сообщается, что семьях тех, кто потерял в теракте близких, будет выплачена денежная компенсация, которая должна составить примерно $6 тыс. Все флаги в стране приспущены.

Похороны состоялись в церкви св. Себастьяна в Негомбо, где и произошел один из взрывов в прошлое воскресенье около 9-ти утра по местному времени.

Австралиец, потерявший в теракте жену и дочь, рассказывает о пережитой трагедии: "Я не знаю, что делать. Последнее, что я помню - что моя дочка на полу, и что она уже мертва. И рядом моя жена. И она тоже мертва. Что я могу сказать?".

Многие жители говорят, что после подобного потрясения нации требуется единство. Они указывает, что сегодня есть те, кто скорбит по утраченных жизням, и те, кто живет в страхе, что следующей мишенью могут оказаться они сами или их близкие.