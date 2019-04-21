Папа римский осудил теракты на Шри-Ланке

Папа римский Франциск выразил глубочайшие соболезнования по поводу терактов на Шри-Ланке, где христиане также отмечали Пасху. Своё обращение «Граду и миру» на площади святого Петра в Ватикане понтифик завершил резким осуждением трагедии.

«Я хотел бы выразить свою близость христианской общине, которая подверглась столь жестокому нападению во время молитвы», — заявил Франциск.

Папа римский посвятил Urbi et Orbi надеждам на мир и урегулирование конфликтов по всей планете. Он упомянул Сирию, Ливию, Йемен, Украину, Венесуэлу и страны Африки. Глава Римско-католической церкви призвал к оказанию помощи голодающим и лишившимся крова.