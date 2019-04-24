"Кровавая Пасха": список жертв растет

Полиция Шри-Ланки уточнила цифры погибших - их приводит Рейтер, новое количество жертв достигло почти 360 человек, среди них - свыше 40 несовершеннолетних.

Среди жертв - десятки иностранных граждан, приехавших на Шри-Ланку в отпуск или провести с детьми каникулы.

Взрывы прогремели в воскресенье. Устройства были заложены в католических церквях и в ресторанах фешенебельных отелей, где постояльцы готовились завтракать.

Похороны жертв треактов в Негомбо Фото Рейтер

Накануне сообщалось, что спецслужбам Шри-Ланки было известно о подготовки терактов, но до исполнительной власти эта информация не дошла.

Как сообщил премьер-министр островного государства Ранил Викрамасингхе, "на этом этапе мы знаем, что у боевиков была поддержка из-за границы, осуществить своими силами это злодеяние они бы не могли".

Родственник жертв терактов Фото Рейтер

Власти также заявляют, что происшедшее - месть исламистов за расстрелы прихожан мечетей в новозеландском Крайстчерче.