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Франция

Джихадистка перед лицом юстиции

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  Елена Караева 
Джихадистка перед лицом юстиции
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В Париже открылся процесс, в котором главная обвиняемая - 44-летняя Анн Диана Клан, многодетная мать, попытавшаяся примкнуть к террористам ИГИЛ, но арестованная в Турции и экстрадированная во Францию.

Мадам Клан - родная сестра Фабьена и Жан-Мишеля Кланов, их называли главными рупорами пропаганды этой группировки.

Оба они были ликвидированы в Сирии во время боевых действий международной коалиции.

Анн Диана - не единственная обвиняемая на процессе. Вместе с ней на скамье подсудимых находится ее супруг Мохаммед Амри.

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