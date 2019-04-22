Новое обвинение Карлоса Гона

Новое четвертое обвинение предъявлено бывшему руководителю автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону.

В понедельник специальная следственная группа Токийской прокуратуры выдвинула против него обвинения в присвоении средств концерна Nissan.

Как утверждается, Гон перевел 5 млн долларов от имени японской корпорации на счет дочерней компании в Оман, президент которой тесно связан с Гоном и ранее оказывал ему финансовые услуги.

Как считает следствие, эти средства затем через цепочку подставных фирм были по меньшей мере частично переправлены в компании, которыми руководят жена и сын Карлоса Гона.

После предъявления очередного обвинения адвокаты экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi попросили суд вновь освободить его под залог.

Карлос Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях при работе в Nissan. В последствии он был лишен постов председателя правления франко-японского альянса. Позднее его заподозрили в использовании льгот компании в личных целях. 4 апреля топ-менеджера задержали снова.

Определенный судом срок его пребывания под стражей истекает в понедельник. Предъявление нового обвинения позволяет пока оставить Гона в заключении.

Все обвинения экс-менеджер отрицает и на допросах хранит молчание.