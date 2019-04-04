Карлос Гон вновь под стражей

Вновь - уже в четвертый раз - арестован бывший глава франко-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Против него выдвинуты новые обвинения совершении финансовых махинаций. В четверг утром в квартиру бизнесмена в центре Токио пришли представители прокуратуры и вывезли его оттуда на автомобиле. Защита Гона назвала действия японских правоохранителей неподобающими. Сам Гон считает что повторный арест – это "попытка некоторых людей из Nissan заставить его замолчать".

За сутки до ареста Гон опубликовал сообщение в своем Twitter. Он обещал дать пресс-конференцию 11 апреля, чтобы "раскрыть всю правду о выдвигаемых против него обвинениях".

Бизнесмен был освобожден в начале марта под залог в 9 миллионов долларов. В тюрьме Гон провел больше трех месяцев. По версии обвинения, предприниматель скрыл часть своих доходов на сумму более 80 миллионов долларов.