Франция добивается выдачи Карлоса Гона

Франция выдала международный ордер на арест Карлоса Гона.

Решение приняла прокуратура Нантера в рамках начатого два года назад расследования. Бывшего главу Nissan-Renault подозревают в мошенничестве с активами компании, коррупции и отмывании денег.

Следствие заинтересовалось транзакциями, отправленными дистрибьютору автоконцерна в Омане на сумму 15 миллионов евро. По версии обвинителей, Гон также извлек личную выгоду из меценатского соглашения Renault с организацией, ведущей дела Версальского дворца, проведя там две частные вечеринки.

68-летний Гон находится в Бейруте. Он бежал туда в 2019 году из Японии, где ему грозит до 20 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях и укланении от уплаты налогов.

Помимо французского и бразильского, у бизнесмена есть также паспорт Ливана. По законам этой страны, её граждане не могут быть экстрадированы.

Все обвинения в свой адрес Карлос Гон отрицает.

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