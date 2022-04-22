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Франция

Франция добивается выдачи Карлоса Гона

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 Надежда Дрямина
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Карлос Гон даёт интервью Associated Press в пригороде Бейрута, 25 мая 2021 г.
Карлос Гон даёт интервью Associated Press в пригороде Бейрута, 25 мая 2021 г.   -   Авторское право  Hussein Malla/Copyright 2021The Associated Press. All right reserved

Франция выдала международный ордер на арест Карлоса Гона.

Решение приняла прокуратура Нантера в рамках начатого два года назад расследования. Бывшего главу Nissan-Renault подозревают в мошенничестве с активами компании, коррупции и отмывании денег.

Следствие заинтересовалось транзакциями, отправленными дистрибьютору автоконцерна в Омане на сумму 15 миллионов евро. По версии обвинителей, Гон также извлек личную выгоду из меценатского соглашения Renault с организацией, ведущей дела Версальского дворца, проведя там две частные вечеринки.

68-летний Гон находится в Бейруте. Он бежал туда в 2019 году из Японии, где ему грозит до 20 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях и укланении от уплаты налогов.

Помимо французского и бразильского, у бизнесмена есть также паспорт Ливана. По законам этой страны, её граждане не могут быть экстрадированы.

Все обвинения в свой адрес Карлос Гон отрицает.

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