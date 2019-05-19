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Италия

Сон гладиатора под ареной Колизея

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 Euronews 
Сон гладиатора под ареной Колизея
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REUTERS/Yara Nardi
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Римский Колизей приглашает туристов на ночные экскурсии по подземельям древней арены. Тур представлен как сон гладиатора, которому предстоит наутро сражаться. Именно поэтому гостей приглашают ночью.

Гостям покажут помещения под главной ареной, где тренировались и жили гладиаторы, а также животные, с которыми бойцы часто сражались. Проекции на стенах изображают сцены из жизни воинов: тренировки с оружием, жертвоприношения жрецов.

Восстановлены деревянные подъёмники, которые доставляли зверей и людей прямо на арену.