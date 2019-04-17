Потрясение для парижан

Парижанин Роберто Пинтадо наблюдал в понедельник вечером из своей гостиной невероятное.

Роберто Пинтадо, парижанин: "Я увидел пламя, которое накрывало Нотр-Дам. Это было потрясающее зрелище. И я, как и все, вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит ".

В то время, как потрясенные жители Парижа, как и Роберто высыпали на улицы, и наблюдали за тем, как мощное пламя поглощает один из главных памятников архитектуры Франции, к месту трагедии спешили более 400 пожарных. Они героически сражались с огнем до раннего утра вторника.

Роберто Пинтадо: "Это так непривычно — видеть, во что превратилась эта церковь. Ведь она должна была быть отреставрирована, чтобы стать еще более красивой".

Гийом также живет неподалеку от собора Парижской Богоматери. Он был свидетелем произошедшего. И всю ночь с понедельника на вторник, казавшуюся бесконечной, когда огонь мог полностью уничтожить Нотр-Дам де Пари, мужчина не мог найти себе места. В его памяти всплыли воспоминания о другой ужасной трагедии.

Гийом Нани, парижанин: "Это напомнило мне событие, которое произошло, когда мне было 10 лет, событие, которое потрясло не только Францию, но и весь мир. Я имею в виду нападение на Всемирный торговый центр. Когда я увидел этот монумент, охваченный огнем и, особенно шпиль, который рухнул, я испытал те же эмоции, как тогда, когда рухнули две башни".

На следующий день после пожара неподалеку от Нотр-Дама собрались сотни людей. Все они хотели лично убедиться в масштабах катастрофической утраты Парижа. Для многих из них лучшей новостью стало то, что собор сгорел не полностью и все еще стоит на своем месте.

"Это чудо! Он все еще стоит! Он пережил столетия, пережил серию трагедий, и он все еще стоит сегодня. И мы должны увидеть в этом знак этой святой пасхальной недели", - говорит эта жительница Парижа.

Обещание французского правительства восстановить Нотр-Дам немного утешило жителей Парижа. Однако всех в первую очередь волнует вопрос: как подобное могло произойти в наши дни? Эмоции, которые испытали парижане и туристы, все еще очень сильны. А ужасные картины произошедшего — собора Парижской Богоматери, объятого огромным пламенем, - скорее всего, навсегда останутся в памяти жителей города.