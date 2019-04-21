Граждане Украины выбирают президента во втором туре. В списки избирателей по всей стране включены свыше 30 млн человек. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

Зарегистрированы 2485 официальных наблюдателей от международных организаций и 215 от иностранных государств. Мониторинг ведут также 90 тыс. наблюдателей от местных неправительственных и общественных организаций, и от кандидатов в президенты.

Во втором туре принимают участие руководитель студии "Квартал 95", актёр Владимир Зеленский, выдвинутый от партии "Слуга народа", и действующий президент страны Пётр Порошенко, баллотирующийся как самовыдвиженец.

Президент избирается сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать высший государственный пост более двух сроков подряд.