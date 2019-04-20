Последний рывок перед выборами президента

Пять лет назад в результате акций протеста на Майдане был свергнут президент Виктор Янукович, затем к власти на Украине пришёл Пётр Порошенко. Но действующий глава государства может потерять своё кресло в борьбе с Владимиром Зеленским, у которого нет политического опыта.

Из Киева передает корреспондент Euronews Саймон Островский: "Президент Украины Пётр Порошенко пытается сплотить сторонников — это последний рывок в преддверии воскресных выборов. Вот эта группа сторонников президента направляется на стадион "Олимпийский", где Порошенко будет противостоять лидирующему кандидату Владимиру Зеленскому — актёру и комику, который сыграл президента Украины в популярном телесериале. Его считают фаворитом гонки и эта попытка Порошенко может оказаться бесполезной".

Последние соцопросы дают новичку в политике Зеленскому большое преимущество, несмотря на то, что он всё ещё не предоставил конкретного плана своих действий на посту главы государства.

На стадион пришли тысячи человек.

Саймон Островский, Euronews: "Это нечто исключительное, я ещё ни разу не видел, чтобы кандидаты проводили дебаты таким образом. Сейчас говорит Владимир Зеленский, слышно как его освистывают сторонники Порошенко".

Во время дебатов Зеленский заявил, что пять лет назад голосовал за Порошенко, но теперь считает, что совершил тогда ошибку, как и многие другие украинцы.

Наблюдатели отмечают, что многочисленные обвинения в коррупции и нарушенные обещания отказаться от своих бизнес-активов привели к падению популярности нынешнего президента.

Говорят жители Украины, пришедшие на стадион:

Виктория Кравченко, студентка: "Многие не хотят голосовать за Порошенко, они просто хотят сделать другой выбор".

Саймон Островский, Euronews: "То есть они будут голосовать не за Зеленского, а против Порошенко?"

Виктория Кравченко, студентка: "Думаю, что да".

Влад Холовко, менеджер: "По отношению к Зеленскому я настроен скептически из-за его нечистой предвыборной кампании, потому что он говорит не от себя".

В первом туре выборов, прошедшем 31 марта, большинство голосов – более 30% – получил Владимир Зеленский, Порошенко — около 16%.