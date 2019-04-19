Зеленский против Порошенко: выбор украинцев

В воскресенье, 21 апреля, украинцы придут на избирательные участки, чтобы решить, кто станет новым лидером страны на ближайшие 5 лет. В истории постсоветской Украины это уже седьмые президентские выборы.

Фаворит президентской гонки - шоумен и телеведущий Владимир Зеленский, не имеющий опыта работы в политике, если не считать ТВ-сериала "Слуга народа", в котором актёр исполнил роль главы нации.

Если народ поддержит его на выборах, в политическом отношении Украина станет "терра инкогнита": Зеленский первый возможный лидер на пост-советском пространстве, не имеющий каких-либо политических корней. Что известно о двух кандидатах на момент голосования?

Два кандидата

В начале президентской кампании на Украине было зарегистрировано 44 кандидата, но после первого тура их число сократилось до двух, и заключительный, второй тура голосования назначен на воскресенье, 21 апреля.

Действующий президент 53-летний Петр Порошенко борется за свой пост с 41-летним шоуменом Владимиром Зеленским. Согласно опросам общественного мнения, Зеленского готовы поддержать на выборах около 72% избирателей. При этом, согласно опросам, Петра Порошенко поддерживают всего 25% населения Украины.

Феномен отрыва Зеленского в рейтингах

Как считает аналитик лондонского Chatham House Матьё Булег, популярность Владимира Зеленского в президентской гонке - это "чёткое выражение протестного голосования".

"Людям нужны новые лица и они готовы голосовать за кого угодно, - сказал Булег в комментарии для Euronews, - Он прислушивается больше, чем говорит, выслушивает опасения [избирателей]. Порошенко многое обещал, но [к концу своего мандата] не многое выполнит их этих обещаний".

Сегодня украинцы уже достаточно насытились традиционными политиками у власти, и взлёт популярности Зеленского совпал с успехом на выборах других европейских борцов с истеблишментом.

По мнению эксперта, если пытаться искать политические аналогии с Зеленским, на ум приходит звезда киноэкрана, калифорнийский политик Арнольд Шварценеггер.

"Шварценеггер также смог воспользоваться своей экранной популярностью, чтобы утвердиться в политике, - отмечает Матьё Булег, имея в виду период губернаторства бывшего австрийца в штате Калифорния. - Он окружил себя хорошей командой реформаторов и экспертов, которые знали, какие политические шаги предпринимать, хорошо владея ситуацией на местном уровне".

Какова политическая платформа Зеленского?

Владимир Зеленский пообещал сохранить для страны прозападный курс и, в то же время, положить конец военному конфликту в Донбассе, где в результате боёв украинской армии с сепаратистами, по оценкам ООН, погибло уже около 13.000 человек.

Он также заверил инвесторов, что будет настаивать на реформах, а на политическом поле - бороться с коррупцией.

В то же время, как отмечает Булег, "мы мало знаем о его предлагаемых реформах" и о том, как они, собственно, будут проводиться.

Как политик Зеленский в большой степени остаётся неизвестной величиной. С одной стороны, противники популярного шоумена ищут источники финансирования его кампании за пределами Украины, выдвигая различные версии связей с олигархами. С другой, сам Зеленский, судя по документам, неплохо зарабатывает на проектах киноиндустрии, а следовательно, вполне может позволить себе оплату президентской кампании.

Насколько кандидат-Зеленский в ближайшее время останется независимым от внешнего влияния, еще предстоит выяснить.

Зеленский ответил на критику Порошенко

Важны ли эти выборы для будущего Украины?

"Глава государства на Украине представляет из себя определённое значение. Но с точки зрения того, чего он/она может добиться в политической системе, это лишь один из элементов системы - и не самый важный, - комментирует для Euronews эксперт Chatham House, - Что будет иметь большее значение для будущего страны, так это предстоящие парламентские выборы в октябре этого года, а также выборы в местные органы власти в начале 2020 года".

Согласно исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), партия Зеленского "Слуга народа" на сегодня лидирует в парламентском рейтинге.

При всех ограничениях президентской власти на Украине, страна "необратимо движется в направлении Запада", - утверждает Матьё Булег. Важность этих выборов заключается в том, что с момента обретения независимости от СССР "впервые на Украине проходят по-настоящему справедливые и прозрачные выборы в плане конкуренции кандидатов. И потому, это переломный момент".

В предвыборной гонке все аргументы хороши

Несмотря на высокий уровень поддержки, украинцы неоднозначно относятся к Зеленскому, о чём свидетельствуют интервью, записанные в Киеве корреспондентом Euronews.

Предприниматель Ярослав Ведмин сожалеет о том, что Зеленский стал фаворитом гонки при "серьёзной поддержке телевидения", а на выбор избирателей повлиял "абсолютно вымышленный персонаж".

Однако дипломат, бывший украинский консул в Анкаре Богдан Еременко поддерживает Зеленского, который, по его словам, не подвержен политической коррупции, поскольку является новичком в политике.