Зеленский победил на выборах президента

Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины. По первым официальным данным, обнародованным в воскресенье вечером после подсчёта 5% бюллетеней, кандидата от партии "Слуга народа" поддержали 71,97% проголосовавших, а его оппонента действующего главу государства Петра Порошенко - около 25,72%.

"Мы сделали это вместе! Обещаю, что никогда не подведу вас!" - заявил Зеленский, обращаясь к своим сторонникам и ко всем украинцам. Он поблагодарил избирателей, своих соратников, родных и друзей, волонтёров, полицейских, всех, не забыв и тех, кто убирал помещения штаба после заседаний.

Симон Островский, Euronews:

"Владимир Зеленский, актёр, сыгравший президента Украины в популярном телесериале, пришёл к победе на волне народного недовольства истеблишментом и действиями правительства нынешнего президента Петра Порошенко".

Порошенко своё поражение уже признал. Он заявил, что принимает решение украинцев, сделавших своё выбор, и поздравил своего оппонента с победой. "Никогда не сдавайтесь", - призвал он своих сторонников и пообещал также никогда не сдаваться, заверив, что его команда будет и дальше добиваться реализации минских соглашений и укрепления антироссийской коалиции.

"Я остаюсь в политике, я буду бороться за Украину, и я скажу вам почему: потому что наша команда должна защитить всё, чего мы добились совместными усилиями вместе со всеми украинцами", - сказал Порошенко.

Признав, что второй тур выборов прошел честно и в соответствии с международными стандартами, он отметил, что готов помочь своему преемнику войти в курс дел и пообещал передать ему "всю сеть международной поддержки Украины".