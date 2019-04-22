В Кремле не спешат поздравлять Зеленского с победой

Преждевременным считают в Кремле разговоры о поздравлениях Владимира Зеленского с избранием президентом Украины, как и их совместной работе с Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Добавив, что судить нужно будет "только по конкретным делам". А также подчеркнул, что Россия уважает выбор, сделанный гражданами Украины.

"Для меня главный смысл исхода выборов даже не в победе Зеленского, во всяком случае пока, он для меня в разгромном поражении Порошенко. Вот эти 25% которые получил он, - это исчерпывающая оценка 5 лет его правления и реализации той его программы, которую он построил на антироссийских фобиях и на том, чтобы отсутствие реальных результатов постоянно списывать на войну с Россией", – заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Россияне с осторожностью воспринимают смену власти на Украине, учитывая тот факт, что президентом стал новый политический персонаж, некоторые видят в этом положительные моменты, другие же считают, что ничего в стране не поменяется.

"Я отношусь к Зеленскому хорошо, потому что должна быть сменяемость власти и ротация кандидатов и разумеется, политиков в гос учреждениях", – сказал нам один из опрошенных.

"Ничего не поменяется, просто произошла смена декораций. Тот, кого еще 5 лет назад любили миллионы, теперь ненавидим миллионами и уступает место тому, кого сегодня любят миллионы и кого будут ненавидеть лет через 5. Просто такой вот определенный театр произошел", – говорит один из лидеров движения "Антимайдан" Николай Стариков.

Сергей Неверов

"Говорить о том, какими будут отношения между Россией и Украиной возможно будет только после того, как новый президент Украины предпримет какие-то первые шаги. Хочется надеяться, что это будут инициативы, направленные на выстраивание конструктивного диалога с Россией.

Итог голосования – это оценка граждан Украины тому, что за 5 лет натворил Порошенко. И, на мой взгляд, сначала Зеленский должен инициировать антикоррупционное расследование, чтобы вернуть украинцам то, что приспешники Порошенко и он сам за это время себе присвоили", – заявил в интервью нашему каналу руководитель фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Согласно результатам обработки 99% электронных протоколов ЦИК Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал более 73 процентов голосов.

Галина Полонская, Euronews: "Из кадра – в жизнь", "Зеленский: выход на политическую сцену". Практически все без исключения российские газеты вынесли на первые полосы главную новость Украины, многие цитируют призыв Владимира Зеленского к постсоветскому пространству посмотреть на Украину, где все возможно. А многие российские политики считают, что эта победа означает лишь одно: полный провал антироссийской риторики Порошенко".