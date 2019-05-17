Вслед за президентом-актёром на Украине рок-музыкант станет депутатом

Святослав Вакарчук, лидер одной из самых популярных рок-групп на Украине, "Океан Эльзи", возглавил основанную им же политическую партию для участия в парламентских выборах этой осенью.

Вакарчук обнародовал манифест новой партии "Голос", в котором подчёркивается "проевропейский путь для Украины", даются обещания создать в стране "экономику без олигархов" и "привлечь власть к ответственности".

В команду рок-звезды вошли экс-замминистра экономики Юлия Клименко и бывший глава НПО Transparency International на Украине Ярослав Юрчишин.

Парламентские выборы пройдут на Украине в конце октября этого года. Штаб-квартира новой партии "Голос" расположена в центре Киева.

"Партия в основном поддерживается населением и малым бизнесом. Мы не возьмем ни копейки у олигархов", - заявил Вакарчук в видеообращении, размещенном на Facebook-странице гражданского движения "Чесно", которое выступает за справедливый избирательный процесс.

Украинская рок-сцена не осиротеет из-за намерения Вакарчука обратиться к политике: он вовсе не собирается уходить из "Океана Эльзи".

У нового украинского политика две ученые степени - в области физики и международной экономики. Кроме того Вакарчук - стипендиат и приглашенный научный сотрудник Йельского и Стэнфордского университетов.

Вакарчука, по его словам, поддерживает народ и малый бизнес Reuters

Его появление на политической арене не стало полной неожиданностью, поскольку многие ожидали ещё прошлой осенью, что он примет участие в президентских выборах, оппонируя актёру Владимиру Зеленскому. Опросы общественного мнения свидетельствовали о его высокой популярности, но Вакарчук отказался от участия в президентской гонке.

Незадолго до выборов, на которых в результате победил Владимир Зеленский, Вакарчук опубликовал в соцсетях видео, в котором просил народ "не голосовать ради забавы".

Рок-звезда Святослав Вакарчук был среди многих украинских знаменитостей, принявших участие в Оранжевой революции в период с конца ноября 2004 года до января 2005 года, основным посылом которой был протест против коррупции и фальсификаций на выборах.

Впоследствии, во время внеочередных выборов 2007 года, Вакарчук был избран депутатом украинской рады, но примерно через год отказался от своего кресла в парламенте.