"Ювентус" - восьмикратный чемпион Италии

Туринский "Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

Это новый рекорд как в стране, так и среди европейских топ-лиг.

Прежний принадлежал "Лиону", который с 2002 по 2008 годы 7 раз подряд выигрывал чемпионат Франции.

Обыграв на домашнем стадионе "Фиорентину" со счетом 2:1 туринцы досрочно оформили чемпионство, обогнав идущего вторым "Наполи" на 20 очков.

Главная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду стал вторым человеком в истории футбола, выигравшим чемпионаты Испании, Англии и Италии. Первым был Жозе Моуриньо.

На вопрос журналистов, планирует ли португалец остаться в "Ювентусе", тот ответил "Да, на 1000 %"