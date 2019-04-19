Девятая пятница протестов в Алжире

Центральные улицы столицы Алжира переполнены: сотни тысяч людей собрались на очередную - девятую по счёту - пятничную акцию протеста. Отставка Абдельазаза Бутефлики с поста президента манифестантов не удовлетворила: теперь они хотят ухода от власти всех представителей режима, который бессменно правил страной два десятилетия.

"Мы пришли сюда сегодня, чтобы потребовать не просто сменить, а искоренить этот режим, - говорит один из манифестантов. - Здесь с нами и старики, и молодёжь. Мы не позволим этому движению сойти на нет. Мы будет продолжать протесты, выходить на улицы каждую пятницу, пока не добьёмся своего. Они должны уйти все до одного! Мы полны решимости".

Полиция была необычно пассивной. В какой-то момент на площадь прибыли специалисты по разминированию, так как поступил сигнал о подозрительном пакете. Тревога оказалась ложной.

На митинге звучали призывы бойкотировать президентские выборы, намеченные на 4 июля. Протестующие требуют, чтобы прежде были сменены все старые чиновники в высших эшелонах власти, включая премьер-министра и исполняющего обязанности президента. Ранее во вторник уже покинул свой пост председатель Конституционного совета.

Что касается армии, то она пока сохраняет нейтралитет. Главнокомандующий армии Алжира Ахмед Салах выказал некоторое недовольство продолжением акций протеста, однако вновь заверил, что будут произведены коренные перемены.