Протестная пятница в Алжире

Десятки тысяч протестующих собрались в центре алжирской столицы с требованием отставки исполняющего обязанности президента Абделькадера Бенсалеха. Толпы демонстрантов заполнили центральную площадь города и прилегающие улицы. Сюда стянуты значительные силы полиции. Поступают сообщения о столкновениях между активистами и правоохранителями.

Участники акции протеста недовольны тем, что во главе страны оказался соратник бывшего президента Абдельазиза Бутефлики, ушедшего в отставку на фоне массовых выступлений оппозиции:

_- Мы выходим каждую пятницу, потому что наши требования до сих пор не выполнены. Мы требуем реализации положений Конституции о том, что власть принадлежит народу. Мы хотим, чтобы эта банда канула в вечность целиком. Нам не нужны назначенцы, на не нужно возвышение Бенсалеха, мы не хотим, чтобы он организовывал выборы, потому что это не их страна.

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_- Я пришла ради детей. Они не заслуживают всего этого. Они не заслуживают власти, которая не любит их.

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- Они должны уйти. Они не дали нам свободы, они не заслужили нашего доверия. Вот чего мы хотим. Вот наши требования.

Парламент утвердил Абделькадера Бенсалеха исполняющим обязанности президента, ссылаясь на требования Конституции. По закону после отставки Бутефлики именно председателю Сената переходят полномочия главы государства. Он должен организовать досрочные выборы, которые назначены на 4 июля, но не может в них участвовать.