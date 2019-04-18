Зловещая долина кукол

Фильм ужасов, трагедия поколений и аттракцион для туристов — всё в одной деревне. Посёлок Нагоро на западе Японии называют ещё и долиной кукол.

Население достигает трёх сотен. Из них живых людей меньше тридцати. Остальные — набивные куклы, созданные всего одним человеком, Аяно Цукуми.

Она долгое время жила в большом городе; вернувшись в родную деревню, женщина поразилась, как стремительно она опустела: остались лишь старики. Сейчас 65-летняя Аяно — самая молодая жительница Нагоро.

AFP

Всё началось с того, как Аяно сделала пугало для огорода. Сосед, проходя мимо, поздоровался с чучелом: так оно было похоже на отца женщины. Аяно посмеялась... и задумалась.

Тогда она стала шить кукол. По одной на каждого уехавшего или умершего.

AFP

Добраться в деревню очень сложно. Но туристы, узнав об Аяно, едут в Долину кукол всё чаще — за острыми ощущениями. Престарелые жители Нагоро на улицу выходят очень редко. Зато куклы на каждом шагу. «Эффект зловещей долины» открыли именно в Японии. Здесь каждый может оказаться в роли соседа Аяно, приняв куклу за живого человека.

Цукуми говорит, что изначально она хотела вернуть хоть какое-то подобие жизни своей родной деревне. А теперь, благодаря куклам и за счёт туристов, в деревне вновь много людей.