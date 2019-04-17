Праздник для "Аякса", катастрофа для "Юве"

"Аякс" вновь устроил для своих болельщиков настоящий футбольный праздник. Многие игроки этой команды только недавно отпраздновали 20-летие, а ее капитану Маттейсу де Лигту всего 19. Но это не помешало амстердамской команде обыграть в Лиге чемпионов мадридский "Реал", а затем "Ювентус". 11 игроков "Аякса", которые вышли на поле туринского стадиона, все вместе стоят в два раза меньше, чем главная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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"Как я уже говорил вчера, мы не были фаворитами. Мы играли против главного претендента на победу в Лиге чемпионов, но благодаря нашей философии мы вновь смогли преодолеть все границы", - говорит главный тренер голландцев Эрик тен Хаг.

"Аякс" – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая прошла три квалификационных раунда и в итоге смогла добраться до полуфинала. До предпоследней стадии турнира голландцы дошли, не потерпев ни одного поражения. За выход в финал "Аякс" поборется с "Тоттенхэмом".