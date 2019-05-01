"Барселона"- "Ливерпуль": "скрытый финал"

Полуфинальный матч "Барселоны" и "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в среду - это и дуэль их тренеров Эрнесто Валверде и Юргена Клоппа.

"Барселона" в финале играла в последний раз в 2015 году и намерена прервать эту традицию. Эрнесто Валверде отдаёт себе отчёт, что перед его подопечными стоит трудная задача: "Ливерпуль" в нынешнем сезоне очень силён: за весь нынешний сезон английской Первой лиги он проиграл всего один матч .

"Мы намерены выиграть, но мы знаем, как важно не дать им забить гол, - говорит Валверде. - Нам нужно сыграть не один, а два хороших матча. Нельзя расслабляться ни на минуту, потому что "Ливерпуль" - это такой соперник, который уже в следующую минуту вас разгромит, мы должны остановить их".

"Ливерпуль" в Барселоне ещё никогда не проигрывал: это единственная английская команда, которая победила там дважды. За "Барселону" играет знаменитый аргентинский форвард Лионель Мессии, за "Ливерпуль" - Мохаммед Салах. Многие специалисты называют противостояние этих двух клубов "скрытым финалом" Лиги чемпионов.