Лига Чемпионов: первый полуфинал

"Тоттенхэм Хотспур" к встрече с "Аяксом готов": в понедельник накануне полуфинального матча Лиги чемпионов - первом в истории клуба за последние 57 лет - лондонцы пересматривали стратегию в отсутствие двух своих главных нападающих Гарри Кейна и Сон Хын-Мина.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино готовится к серьёзному противостоянию:

"Мы впервые играем в полуфинале Лиги чемпионов. И мы относимся к этим соревнованиям с большим уважением. Нужно уважать соперника, потому что игра будет тяжёлой и жёсткой. "Аякс" полностью заслуживает того места, где находится сейчас. И, конечно, это будет очень острая игра".

После поражения в прошлую субботу от "Вест Хэма" в английской премьер-лиге футболисты "Тоттэнхэма" находятся не в самой лучшей форме. Но Почеттино уверен: команда сильна своим духом, и ничего невозможного для неё нет. Ранее он выразил недовольство из-за переноса игр в чемпионате Нидерландов, которые позволили "Аяксу" лучше подготовиться к матчу.

"Аякс" и "Тоттенхэмом " играют во вторник в Лондоне, ответная игра пройдет в Амстердаме 8 мая.