Египетская ставка в ливийском конфликте

Число погибших в ходе боёв за ливийскую столицу превысило 120 человек, сотни ранены. Такие данные приводит «Франс-Пресс» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Агентство отмечает, что несмотря на ужесточение вооружённого противостояния в последние дни ни одна из сторон не смогла продвинуться на новые позиции. В воскресенье командование войск Правительства национального согласия заявило, что под Триполи сбили истребитель Ливийской национальной армии, который собирался совершить авианалёт.

О наступлении на Триполи командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил в начале апреля. Он назвал это контртеррористической операцией, правительство Фаиза Сараджа обвинило его в попытке государственного переворота и в военных преступлениях.

На фоне конфликта Халифу Хафтара принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. После переговоров с фельдмаршалом он заявил, что Каир поддерживает «усилия по борьбе с терроризмом, экстремистскими и повстанческими группировками в целях … создания цивилизованного суверенного государства».

Совбез ООН и Евросоюз ранее безуспешно призывали Правительство национального согласия и командование Ливийской национальной армии сесть за стол переговоров. Хафтар отвечал, что не остановится, пока не победит.