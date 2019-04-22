Бои на окраине Триполи: растёт число погибших

На окраинах Триполи продолжаются позиционные бои между силами правительства национального согласия Фаиза Сараджа и наступающей Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, которые обвиняют друг друга в беспорядочных обстрелах, в том числе жилых районов. Согласно последним данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, жертвами конфликта, начавшегося в начале месяца, стали 254 человек, более 1,2 тыс. получили ранения различной степени тяжести.

Более 32 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в окрестностях ливийской столицы с 4 апреля из-за боевых действий в районе Триполи. Об этом в понедельник сообщило ливийское отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В самом Триполи сторонники премьер-министра Сараджа провели манифестацию протеста против действий фельдмаршала Хафтара. Манифестанты также несли лозунги против президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси, которого они обвиняют в поддержке Хафтара. В понедельник сам Фаиз Сарадж в интервью газете "Монд" раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за недостаточную поддержку его правительства.