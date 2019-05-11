Совбез ООН призывает к перемирию в Ливии

Совет безопасности ООН провёл закрытое совещание по ситуации в Ливии, где с начала года более 400 человек погибли в ходе боёв за столицу Триполи между Ливийской национальной армией под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия. Великобритания предлагала согласовать проект резолюции, однако договориться не удалось. В российской делегации объясняют это тем, что в документе, который должен быть беспристрастным, говорится об ответственности Хафтара за эскалацию конфликта. Вместо резолюции Совбез опубликовал обращение к участникам конфликта с очередными призывом прекратить огонь и вернуться к политическому процессу под эгидой ООН.

Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на Триполи 4 апреля. Он назвал это контртеррористической операцией и обвинил Правительство национального согласия в сотрудничестве с исламистами. В Триполи действия Хафтара назвали попыткой переворота и объявили фельдмаршала военным преступником.