Контрнаступление под Триполи

Ливийское Правительство национального согласия объявило о начале контрнаступательной операции против сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В субботу ожесточённые бои развернулись в нескольких пригородах Триполи, в первую очередь — в районе международного аэропорта. Обе стороны применяют артиллерию, системы залпового огня и авиацию.

Ливийская национальная армия начала наступление на западную столицу в начале апреля. По словам Хафтара, цель операции — очистить Триполи от террористических группировок. Правительство национального согласия назвала действия Фельдмаршала попыткой государственного переворота.

Совет Безопасности ООН, Евросоюз и отдельные державы призывали враждующие группировки прекратить огонь, однако эти попытки окончились безуспешно.

Жертвами боёв, по имеющимся данным, стали уже более 220 человек, включая мирных жителей. Более 20 тысяч ливийцев, живших в зоне боевых действий, были вынуждены покинуть свои дома.