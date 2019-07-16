Бизнес

Ryanair сокращает рейсы

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Ryanair сокращает рейсы
Авторское право
رويترز
Размер текста Aa Aa

Несмотря на горячий сезон отпусков ирландская авиакомпания Ryanair сокращает число рейсов, объясняя этот вынужденный шаг задержкой в доставке заказанных ранее самолётов Boeing 737 MAX. Приостановленные полёты один из крупнейших лоукостеров Европы обещает возобновить, но не раньше 2020 года, что может привести и к сокращению персонала, и отказу от использования некоторых аэропортов.

Тем не менее гендеректор Ryanair Майкл О'Лири заверил, что компания останется привержена самолётам Boeing 737 MAX, написав в своём Twitter:

"Мы намерены получить в течении следующих 5 лет все 135 самолётов с уникальным дизайном".

Лайнеры Boeing 737 MAX до сих пор запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых стали 346 человек. Позднее Европейский авиационный регулятор EASA обнаружил в конструкции самолетов данной модели по меньшей мере 5 существенных неполадок. Авиапроизводитель работает над устранением дефектов программного обеспечения и намерен представить обновлённые самолёты уже в сентябре. Но в любом случае раньше декабря запрет на эксплуатацию с них ещё не будет снят.