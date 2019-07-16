Ryanair сокращает рейсы

Несмотря на горячий сезон отпусков ирландская авиакомпания Ryanair сокращает число рейсов, объясняя этот вынужденный шаг задержкой в доставке заказанных ранее самолётов Boeing 737 MAX. Приостановленные полёты один из крупнейших лоукостеров Европы обещает возобновить, но не раньше 2020 года, что может привести и к сокращению персонала, и отказу от использования некоторых аэропортов.

Тем не менее гендеректор Ryanair Майкл О'Лири заверил, что компания останется привержена самолётам Boeing 737 MAX, написав в своём Twitter:

"Мы намерены получить в течении следующих 5 лет все 135 самолётов с уникальным дизайном".

Лайнеры Boeing 737 MAX до сих пор запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых стали 346 человек. Позднее Европейский авиационный регулятор EASA обнаружил в конструкции самолетов данной модели по меньшей мере 5 существенных неполадок. Авиапроизводитель работает над устранением дефектов программного обеспечения и намерен представить обновлённые самолёты уже в сентябре. Но в любом случае раньше декабря запрет на эксплуатацию с них ещё не будет снят.