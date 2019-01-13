Культурная столица Европы: в год "брексита" главным стало единство

Второй по величине город Болгарии Пловдив торжественно принял титул культурной столицы Европы 2019 г. В ходе праздничной церемонии был дан старт программе, в рамках которой пройдут более 500 мероприятий и будут реализованы сотни проектов. Их главной темой станет культурное многообразие Европы, — рассказал Euronews мэр Пловдива Иван Тотев:

_«Наш город в каком-то смысле может считаться примером объединения Европы, потому что на протяжении многих поколений здесь живут вместе разные этнические и религиозные группы. Наш проект представляет не только болгарскую культуру, но и европейские ценности, в частности, идею единства в многообразии». _

Одним из первых проектов культурной столицы Европы 2019 стала выставка Art Liberty, на которую в Пловдив привезли фрагменты берлинской стены, ставшие арт-объектами благодаря объединению художников из разных стран. В этом проекте французского куратора Сильвестра Верже, как и во многих других, которые будут представлены в Болгарии, на первый план выходит идея объединения, преодоления разногласий, разрушения барьеров и уничтожения границ.

Такой выбор главной темы не выглядит случайным, — рассказывает корреспондент Euronews Вольфганг Шпиндлер:

«Город с восьмитысячелетней историей, с многонациональным прошлым, переживший почти 60 лет тоталитарного коммунизма, в этом году стал культурной столицей Европы. Главным лозунгом стало слово “Вместе”: во времена “брексита” и растущего национализма лучшего посыла и не придумать».