Армия против насилия, но не против президента

В крупных городах Судана не прекращаются массовые манифестации с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира — несмотря на попытки силовых структур разогнать демонстрантов .

На этом фоне суданская армия потребовала от полиции и спецслужб не применять силу в отношении граждан. В то же время военные подчёркивают, что остаются верны верховному главнокомандующему и не ведут переговоров ни с какими политическими силами.

Эрик Ривз, политолог:

«С самого начала протесты были вызваны коррупцией и преступлениями, повлиявшими на развитие суданской экономики, а также политическими репрессиями режима Башира, насилием в провинциях Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. Так что речь не только об экономических проблемах, но и о трёх десятилетиях тирании, которую суданцы сейчас отчаянно пытаются свергнуть».

Волнения в Судане не стихают с декабря. Изначально они были вызваны значительным повышением цен на топливо и продукты питания, однако вскоре появились и политические требования. За эти месяцы жертвами столкновений с полицией стали более трёх десятков человек с обеих сторон.