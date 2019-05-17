13-я пятница неослабевающих протестов

Жители 29 из 48 вилайетов Алжира вышли на улицы 13-ю пятницу подряд, чтобы несмотря на Рамадан, с неослабевающей решимостью снова потребовать полной смены власти.

В южных регионах страны манифестации было решено перенести на вечер, так как температура днем достигала 35 градусов по Цельсию.

В столице точных подсчетов участников акций не производилось, но по неофициальным данным в эту пятницу их было не меньше, чем в предыдущие (то есть сотни тысяч).

"Они хотят уничтожить нас, но у них ничего не получится, по воле Божьей! - говорит Омар, один из манифестантов. - Мы сказали им, чтобы они все убирались, это значит - все до одного! Мы не боимся их мести. Мы хотим выбирать тех, кто нас представляет, а не они".

В некоторых районах произошли столкновения с силами правопорядка, полиция применила слезоточивый газ. Но в целом акция завершилась мирно. 10 человек обратились за медицинской помощью из-за жары.