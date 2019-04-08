Ливия: война среди нефтяных вышек

Обострение конфликта в Ливии способствует росту цен на нефть, ведь в этой стране находится более трети всех известных запасов энергоносителей в Африке. Ливия обеспечивает 11 процентов импорта черного золота в Европейский Союз. Для Триполи это основное направление торговли. Главные потребители ливийской нефти, по данным Международного энергетического агентства, — Испания, Франция, Германия и Италия.

Ливийская нефть представляет немалый интерес и для инвесторов. Прошлой осенью BP и итальянская Eni объявили о намерении активизировать работу над совместными проектами добычи энергоносителей, которые были заморожены пять лет назад. Разработку месторождений планировали возобновить в первом квартале этого года — но не помешает ли этому наступление армии Халифы Хафтара на Триполи?

Обычно боевые действия в Ливии проходят вдали от районов добычи нефти, но любое обострение ситуации грозит сорвать поставки. Так прошлым летом, когда Хафтар занял нефтеналивные терминалы на востоке страны и временно запретил продавать сырьё через Триполи, экспорт нефти сократился на 800 тысяч баррелей в день. Потери Ливии оценивают в миллиард долларов.