Бенгази - за Хафтара

Тысячи жителей Бенгази собрались в воскресенье в центре города, чтобы выразить свою поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и протест против вмешательства Турции в дела страны.

В Ливии сейчас царит двоевластие. Парламент в Тобруке на востоке страны сотрудничает с ливийской народной армией, независимо от правительства Файеза Cараджа в Триполи, которое поддерживает ООН, Евросоюз, Катар и Турция. Готовясь к новому наступлению на Триполи, Хафтар утверждает, что борется с террористами, а Турция их поддерживает. Эта версия звучит и на митинге в Бенгази, где не стесняются в выражениях:

- Мы пришли сюда, чтобы поддержать ЛНА и осудить вмешательства Турции и Катара в наши дела. Армия - наша спасительница, она должна войти в Триполи и изгнать оттуда Братьев мусульман и повстанцев.

- Мы приветствуем ЛНА, мы солидарны с нашей армией и говорим собаке Эрдогану: "Это Ливия, это не ваша кухня!" Мы представляем фермерскую организацию муниципалитета Шахат. Мы говорим всем агентам и предателям: "Нет "Исламистскому государству", "нет" мошенникам Братьям мусульманам!"

На митинг в Бенгази организаторы вывели и детей, которые топтали флаг Турции.

Кровопролитие в Ливии, раздираемой гражданской войной после свержения Мауаммара Каддафи, не прекращается. Хафтар обвиняет турецких военных в участии в боях за Триполи на стороне правительства национального согласия Файеза Сараджа. По его словам, турецкие беспилотники были задействованы при взятии города Гарьян.