Еврокомиссия обвиняет немецких автопроизводителей в картельном сговоре

Европейская комиссия обвинила крупнейшие концерны немецких автопроизводителей в картельном сговоре. Под подозрение попали баварский BMW, производитель "Мерседесов" Daimler и VW, в который входят "Фольксваген", Audi и Porsche). Эти марки автомобилей известны в ФРГ как "Круг пяти" (5er-Kreise). Европейские власти подозревают, что представители руководства этих немецких компаний договорились об ограничении разработок в области технологий очистки выхлопных газов.

Как поясняется в заявлении Еврокомиссии, выдвинутые обвинения не связаны с другими расследованиями в отношении отдельных компаний. Анализ ситуации в отрасли идёт с 2017 года, а формальное следствие было начато экспертами ЕС в 2018 году.

Автопроизводители обвиняются в незаконном сговоре в области внедрения каталитических нейтрализаторов для дизельных двигателей и сажевых фильтров для бензиновых двигателей. Согласно выводам, к которым пришла Еврокомиссия, немецкие производители ограничивали конкурентное развитие инновационных технологий в области фильтрации выхлопов, а следовательно потребители были лишены возможности покупать более экологически чистые автомобили.

Пока Еврокомиссия предоставила возможность автоконцернам ответить на обвинения. Предварительная реакция последовала только от VW: компания объявила, что должна разобраться в деталях обвинения. В то же время, представители "Фольксвагена" обращают внимание на тот факт, что сотрудничество между игроками автоиндустрии - обычная практика отрасли, и Еврокомиссии это хорошо известно.

Если подозрения подтвердятся, компаниям грозят многомиллиардные штрафы за нарушение европейского законодательства в области конкурентного права. Причём речь не идёт об обычной для картельных сговоров практике ценовой фиксации, а именно об ограничении развития определелённых технологий отрасли.