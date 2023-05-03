Экс-глава «Ауди» готов признать вину в «дизельгейте»

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Экс-руководитель «Ауди» Руперт Штадлер признает свою роль в «дизельном скандале»

Бывший глава автомобильной компании «Ауди» Руперт Штадлер готов признать свою вину и роль в «дизельном скандале» — в обмен на что реальный тюремный срок ему заменят на условный. Адвокаты предпринимателя заявили, что соглашаются с соответствующим предложением суда.

Штадлеру вменяют в вину то, что он знал о мошенничестве с программным обеспечением на автомобилях с дизельным двигателем. Но даже после того, как «дизельгейт» стал достоянием общественности, руководитель компании не препятствовал продаже автомобилей с таким оснащением.