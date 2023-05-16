Экс-глава Audi признал свою вину в скандале "дизельгейт", который разгорелся в 2015 году, когда корпорацию "Фольксваген" признали виновной в подделке тестов на вредные выбросы в тысячах новых автомобилей.

Бывший глава компании Audi Руперт Штадлер признает себя виновным в судебном процессе по делу, известному как "дизельгейт". Он стал первым топ-менеджером автоконцерна Volkswagen, взявшим на себя ответственность за манипуляции с двигателями для фальсификации экологических проверок.

Крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил в четверг, что его чистая прибыль в 2018 году составила 12,1 млрд. евро, в связи с тяжелыми обвинениями в рамках скандала "дизельгейт". Ранее компанию уличили в мошенничестве с замерами выбросов выхлопных газов, стандарты на которые стали жёстче из-за новых тестов на загрязнение окружающей среды.

Чтобы покрыть последствия признания в 2015 году своей вины, компании пришлось потратить 3,2 млрд. евро, столько же, сколько и в 2017 году. Корпорация признала, что манипулировала миллионами автомобильных тестов по всему миру, чтобы казаться менее загрязняющей.

Несмотря не на что, концерн Volkswagen все равно превзошел прогнозы аналитиков по доходности.