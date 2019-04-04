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кино

Идеальный шторм руками человека

Идеальный шторм руками человека
 Сергей Щербаков 
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Как снять идеальный шторм вдали от океана, да так, чтобы можно было контролировать высоту волн вплоть до сантиметра? В бельгийском городке Вилворде неподалеку от Брюсселя открылась уникальная киностудия, которая позволяет проводить сложнейшие съемки на воде и обходиться при этом без компьютерной графики.

"Это уникальная площадка для съемок, другой такой в мире просто нет, - говорит основатель Lites Studio Вим Майклс. По словам сотрудников, здесь можно снимать все, что угодно, вплоть до масштабных фильмов-катастроф. "Мы можем создать настоящую бурю или цунами, но в замкнутом пространстве. Причем быстро и главное относительно дешево", - утверждают представители студии.

Изготовление сложных макетов или использование компьютерной графики дело весьма затратное. А здесь вся студия обошлась в 23 млн евро, что по меркам современного кинематографа немного.

По сути, речь идет об огромном бассейне, по своим размерам сопоставимом с олимпийским, но при этом напичканном всевозможным оборудованием для создания волн. При этом глубина бассейна составляет 10 метров - примерно, как четырехэтажный дом.

Во время съемочного процесса одно из главных требований безопасность. Ее обеспечивают опытные водолазы. В воде постоянно находятся полтора десятка ассистентов, главная задача которых создать у зрителя реалистичную иллюзию - например, иллюзию неизведанных океанских глубин.

Часть расходов при создании студии взяло на себя правительство Бельгии, которое надеется, что инвестиции окупятся с лихвой уже в ближайшее время. "На начальном этапе в студии работало 12 человек, сегодня уже в два раза больше. Необходимо учитывать, что масштабные кинопроекты требуют значительных инвестиций, привлечение большого числа людей, работающих в смежных отраслях. Все это создает рабочие места", - говорит министр труда и экономики Фландрии Филипп Мюйтерс.

На сегодняшний день данная студия для съемок сцен на воде и под водой является крупнейшей в Европе.