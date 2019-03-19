Кино на страже человека

Международный фестиваль документального кино в Женеве в 17-й раз представил ценителям современного киноискусства лучшие картины, посвященные проблемам соблюдения и защиты прав человека.

Гран-при киносостязания этого года получила документальная картина Delphine et Carole: Insoumuses, посвященная культовым фигурам французского феминизма 70-х. В ее центре - французская актриса Дельфин Сейриг и ее подруга, швейцарский режиссер Кэрол Русопулос. Женщины одними из первых начали видеодокументирование манифестаций феминисток во Франции и в других европейских странах. Картина носит биографический характер: ее автор, Каллисто МакНалти - внучка Кэрол Русопулос.

Каллисто МакНалти, режиссер: "Действительно, их борьба десятилетия назад дает вдохновение нам, борцам дня сегодняшнего. Я хотела показать, что мы можем немало извлечь из опыта прошлого".

Гран-при за лучший игровой фильм получила картина "Мальчик, который обуздал ветер", снятая британцем нигерийского происхождения Чиветелем Эджиофором. Он не смог приехать в Женеву на церемонию награждения.

В основу сюжета картины, ставшей режиссерским дебютом Эджиофора, положена реальная история: главный герой живет в Малави, в условиях нищеты. Он черпает научные знания из книг, которые берет в школьной библиотек, и к 14 годам знает достаточно, чтобы помочь взрослым построить ветряную электростанцию... Французская актриса Айса Майга сыграла роль матери мальчика.

Айса Майга, актриса: "Когда работаешь с режиссером, имеющим актерский опыт, получаешь небольшой бонус. Ты - с единомышленником, коллегой, который понимает суть твоей работы. Он знает, за какие ниточки тянуть, и способен полностью раскрыть потенциал актера".

Награда, учрежденная Международной организацией против пыток, была вручен создателю картины CONGO LUCHA Марлен Рабо.

Документальный фильм рассказывает об одноименном движении в Демократической Республике Конго. Активисты проводят мирные, ненасильственные кампании против президента Жозефа Кабилы, который препятствует демократизации страны. Оппозиционная деятельность стоит многим свободы, здоровья и жизни.... Режиссер в течение 2 лет сопровождала представителей движения и лично попадала в полицейские облавы - ситуации, в которых она не выключала камеру.

Марлен Рабо, режиссер: "Да, в такие моменты съемки осуществляются хаотично, но на выходе вы получаете очень живые картинки. Когда снимаешь в эпицентре событий, камера живет своей жизнью, снимает в автоматическом режиме, просто фиксирует момент. Это и есть жизнь".

Когда кино больше, чем развлечение: этот принцип лежит в основе отбора фильмов на женевский правозащитный фестиваль. Он помогает сфокусировать внимание общества на самых темных сторонах личности, которые и делают возможными преступления против человечности.