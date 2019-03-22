Сделано в Циндао: китайская киностолица и её субсидии как серьёзное предложение кинематографистам

Город Циндао в восточной провинции Китая по праву считается столицей киноиндустрии страны, ведь именно здесь были сняты такие блокбастеры, как «Блуждающая Земля» и «Сумасшедший пришелец».

Однако для города на побережье Жёлтого моря это только начало. В Циндао знают, что подобный успех не приходит как по волшебству: для кинематографистов одним из ключевых факторов выбора меcта для съёмок являются финансовые субсидии и стимулы. Чтобы подчеркнуть серьёзность своих намерений инвестировать в индустрию, в марте власти «киностолицы» провели церемонию вручения производственных рибейтов, на которой четыре фильма получили субсидии в размере более 36 миллионов юаней.

В числе этих фильмов была и «Блуждающая Земля», зрелищная фантастика, покорившая зрителей. «Я чувствую себя здесь как дома, — сказал режиссёр «Блуждающей Земли» Гуо Фан во время церемонии. — Это событие навсегда останется у меня в памяти». Почти полгода Гуо провёл за работой в Циндао. Продюсер Гон Гир добавил, что процесс выделения субсидий был быстрым и прозрачным, что делает привлекательной перспективу возвращения в Циндао ради будущих проектов.

Eщё три фильма также получили субсидии на церемонии 1 марта : это «Сумасшедший пришелец», «Тихоокеанский рубеж-2» и «Остров». Сумма для каждого из них рассчитывались исходя из затрат на производство на студиях Qingdao Oriental Movie Metropolis и Lingshan Bay Film-Television Cultural Industrial Park. Пан Сяо, директор по производству «Сумасшедшего пришельца», остался под впечатлением от условий, которые город создал для кинематографистов: «Работать здесь становится все лучше и лучше. В ближайшем будущем мы сможем перенести сюда весь цикл производства. А значит, у съёмочной группы будет все необходимое для работы».

Более ста фильмов и телепрограмм были сняты или произведены здесь с момента открытия студии Qingdao Oriental Movie Metropolis в прошлом году. В их числе такие мировые блокбастеры, как «Годзилла-2», «Великая Стена» и «Ла-Ла Ленд». Увлекательные истории оживают благодаря высококлассным методам производства на площади в 10 000 кв. м, где также располагается единственный в мире интегрированный натурный и интерьерный павильон для подводных съёмок.

Не менее важной является программа финансового стимулирования в 5 миллиардов юаней, спонсируемая правительством Циндао, руководством нового западного прибрежного региона и общественным капиталом. Каждый фильм может получить грант в размере до 120 миллионов юаней покрывающий до 40% расходов на производство. Программа, организованная Специальным фондом развития кино и телевидения Циндао, предусматривает выделение миллиарда юаней в год в течение пяти лет.

Финансовые стимулы, такие как рибейты, гранты или налоговые вычеты — ключевой фактор для кино- и телепроизводителей в выборе киностудии.

В будущем власти Циндао планируют открыть субсидии для большего количества кино- и телепроектов, снизить порог входа в индустрию и в целом упростить и ускорить процесс в надежде, что это привлечёт в Циндао ещё более выдающиеся проекты, не только для съёмок, но и на период постпроизводства. Помимо финансовой поддержки, город постоянно повышает качество своиx объектов: сейчас строится новая натурная площадка возле горы Каньма в западном Циндао, где для киноиндустрии построят ещё миллион квадратных метров на инвестиции объёмом 5 миллиардов юаней.

Год Свиньи открывает для Циндао радужные перспективы. В производстве находятся трилогия «Боги» и фильм «Космический интеллектуал». Китай гордится этим достижением, но, в первую очередь, это победа для жителей Циндао. «Наконец-то здесь появились отличные локации для съёмок, – отметил Хуань Бо, режиссёр «Острова» и местный уроженец. — Будучи жителем Циндао, я испытываю гордость».