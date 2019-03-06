"Фантаспорту": фантастика, ужасы и просто необычное кино

В Португалии завершился международный кинофестиваль "Фантаспорту", который в этом году прошёл в 39 раз. Среди десятков кинокартин различных жанров каждый год особое внимание привлекают работы режиссёров из Азии.

Главный приз в категории "фантастика" достался ленте "Last Sunrise" ("Последний восход солнца"). Это первая полнометражная картина американского режиссёра китайского происхождения Вена Рена и один из первых научно-фантастических фильмов, снятых в Китае.

В этой картине показано будущее, в котором Солнце взорвалось, и чтобы найти безопасное место для выживания, главные герои отправляются в путь через всю страну.

Создатель этой ленты Вен Рен поделился с корреспондентом "Евроньюс" впечатлениями от работы над картиной: "Перед нами стояла непростая задача: снять научнофантастический фильм-путешествие, раскрывающий характер героев, за 14 дней. Мы проехали 1600 км по территории Китая при температуре воздуха - 26 градусов. Разумеется, это было очень сложно".

Один из членов жюри, кинокритик Антон Бител, рассказал о разнообразии жанров кинокартин, представленных на "Фантаспорту": "Были показаны фильмы ужасов, научная фантастика, много апокалиптических картин и историй о временных парадоксах, но некоторые фильмы просто невозможно отнести к какой-то определённой категории.

Например, картина Питера Стриклэнда "In Fabric" ("Маленькое красное платье"). Конечно, это фильм о проклятом платье, которое приносит несчастья, но я не думаю, что это раскрывает суть той странной фетишистской игры, в которую Питер Стриклэнд пытается нас втянуть".

Лента "Маленькое красное платье" удостоилась специального приза жюри "Фантаспорту", а до этого стала номинантом и призёром 9 различных кинофестивалей. В российский прокат фильм выйдет летом 2019 года.