Порошенко согласился на дебаты с Зеленским

Петр Порошенко принял вызов Владимира Зеленского и согласился участвовать в дебатах. Прежде, чем сказать "да", действующий президент Украины упрекнул своего конкурента в незнании законов: "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста, - сказал он. - Они могу проходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для десятков миллионов людей".

"Стадион, так стадион, - закончил он свое сообщение. - Я жду вас, Владимир Александрович".

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на дебаты, призвав встретиться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Зеленский потребовал, чтобы все телеканалы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а кандидаты прошли медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет "ни алкоголиков, ни наркоманов". "Стране нужен здоровый президент", - сказал он в камеру.

"В знак уважения к как минимум трети украинских граждан вы обязаны публично сказать, что дебаты ведутся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном. А с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским", - потребовал актер.

Сразу после первого тура выборов 31 марта Порошенко уже заявил, что дебаты - "ключевой элемент" второго тура голосования. "Тот, кто будет уклоняться, будет знать, что ему нечего сказать", - сказал он. Тогда советник Зеленского Руслан Рябошапка ответил, что не видит в них смысла.

21 апреля состоится второй тур президентских выборов на Украине. В первом туре Зеленский набрал более 30% голосов, обогнав 38 других кандидатов, включая действующего президента и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.