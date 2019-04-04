Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Предвыборная дуэль состоится, оружие дуэлянтов - дебаты. Владимир Зеленский, набравший наибольшее число голосов в первом туре президентских выборов на Украине, предложил Петру Порошенко провести открытые дебаты. Но при условии, что они пройдут не в студии, а на киевском стадионе "Олимпийский".

Зеленский потребовал, чтобы все телеканалы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а кандидаты предварительно прошли медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет "ни алкоголиков, ни наркоманов". "Стране нужен здоровый президент", - сказал он в видеообращении.

Порошенко ответил, что хоть это и не соответствует предвыборному законодательству Украины, вызов он все же принимает. "Стадион, так стадион", - написал он в "Твиттере".

При этом в предвыборном штабе Порошенко, заявили, что президент готов сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - сообщил в четверг внештатный советник Порошенко Олег Медведев.

Примечательно, что ранее представители окружения Зеленского заявляли, что смысла дебатировать с Порошенко не видят, но позже свое мнение изменили. Вот, что говорят по этому поводу наблюдатели:

"До настоящего времени предвыборная программа господина Зеленского была недостаточно ясна. Он построил свою кампанию, критикуя коррупцию в стране и политики действующего президента Порошенко. Иными словами, он говорит против чего выступает, но до сих пор не рассказал избирателям Украины, что же он конкретно предлагает сделать в случае избрания", - говорит Саймон Островский из Пулитцеровского центра освещения кризисов.

Согласно ЦИК Украины, по итогам первого тура выборов Петр Порошенко набрал чуть менее 16% голосов в то время, как Владимир Зеленский - более 30%. Как отмечают, что политологи, такой значительный отрыв объясняется усталостью украинских избирателей от бесчисленных политических скандалов, от войны в Донбассе, а также неубедительными итогами пятилетнего мандата Порошенко.

Опросы говорят, что во втором туре выборов, который пройдет 31 апреля, Зеленский является фаворитом. Но в штабе Порошенко надеются, что именно предстоящие дебаты помогут изменить изменить ситуацию в пользу действующего президента.

"Президент сам принял решение о дебатах на НСК (Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" - ТАСС). Если Зеленскому удобнее на стадионе или в цирке, или еще где-то, то мы в знак уважения к его избирателям готовы встречаться на любых удобных ему площадках. Главное, чтобы страна увидела позицию обоих кандидатов", - пояснил Олег Медведев.