"Президент, ставший шоуменом - это печально"

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил своему оппоненту на выборах действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее вновь обвинил соперника в трусости и некомпетентности. В понедельник на своей странице в Facebook Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором призвал его заняться делом вместо того, чтобы "бегать по телеканалам и кричать на стадионе":

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень важный пост, пост президента Украины, - сказал Заланеский.- Господин Порошенко, я хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". (...) Шоумен может стать президентом, а когда президент становится шоуменом - это печально. Дебаты 19-го, а дела каждый день".

Соратники Зеленского сообщили о возможной попытке сорвать второй тур выборов в ситуации с недобором в участковые избирательные комиссии (УИК). В предвыборном штабе шоумена говорят, что этот недостаток вызван тем, что Порошенко подал недостаточное число людей для формирования комиссий. А это может значительно повлиять на качество проведения голосования.

Ранее шоумен не принял приглашение президента Украины провести дебаты в воскресенье 14 апреля. В результате на киевском стадионе "Олимпийский" прошёл очередной предвыборный митинг Порошенко, который объявил, что Зеленский прийти на дебаты с ним побоялся.

Изначально стороны договорились о проведении дебатов 19 апреля, но затем президент заявил, что ждет Зеленского на неделю раньше, отметив, что согласен и на вторые дебаты 19-го. В штабе кандидата заявили, что необходимости в двойных дебатах не видят.

Победу Владимиру Зеленскому во втором туре президентских выборов прочит амурский тигр-предсказатель Бартек из Красноярского зоопарка, до сих пор не ошибавшийся в прогнозах. Когда полосатому хищнику предложили мясо в двух коробках с фотографиями кандидатов украинской президентской гонки, он угостился из коробки с фотографией Зеленского.

Но у кандидата-шоумена есть и более весомые шансы на победу: он уверенно лидирует в предвыборных опросах.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В нем участвуют кандидаты в президенты Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.