Президент-баттл | #Куб

Студийные дебаты превращаются в батл на стадионе, выборы — в яркое шоу, а кандидаты в президенты перед решающим поединком сдают кровь и мочу на анализ. Что это — цирк или настоящая политика? И как новые форматы повлияют на исход выборов?

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ответ на приглашение на дебаты бросил вызов своему сопернику по второму туру, действующему главе государства Петру Порошенко. Место встречи — самый большой стадион Киева. Условия многие комментаторы посчитали оскорбительными.

Владимир Зеленский заигрался. Я понимаю, что он - выражение протеста против всей действующей политической системы, и... Publiée par Kristina Berdynskykh sur Jeudi 4 avril 2019

Сначала Зеленский предложил сдать анализы на наркотики и алкоголь, затем позвал выступить в качестве модератора Юлию Тимошенко, — одного из самых ярых оппонентов Порошенко, которая заняла в первом туре третье место.

Порошенко встретиться с Зеленским на стадионе согласился, отметив, правда, что это не вполне соответствует правилам.

Происходящее на украинских выборах высмеивает ведущая ВГТРК Ольга Скабеева. Она уверена, что ситуация в стране не всегда допускает подобную политическую активность. Есть и те, кто считают, что эту практику следовало бы распространить и на Россию.

Со вторым туром на Украине уже сравнивают Европейские выборы — в частности, первые дебаты во Франции, где один из кандидатов решил использовать французский багет, чтобы объяснить влияние Евро на покупательскую способность.

Одни называют происходящее на Украине «цирком», другие хвалят Зеленского за то, что он оживил избирательную кампанию на фоне разочарования многих избирателей в старых политических лидерах.

Зеленский, несомненно, станет президентом. Один только его публичный вызов на дебаты стоит больше, чем вся предвыборная... Publiée par Юрий Касьянов sur Mercredi 3 avril 2019

Большинство участников опросов «Евроньюс» в социальных сетях в первые часы голосования отметили, что хотели бы, чтобы в России и других странах бывшего СССР выборы проходили так же, как на Украине. А что думаете вы?