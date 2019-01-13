Ле Пен вступает в еврогонку

Размер текста Aa Aa

Воспользоваться моментом и нанести поражение Эммануэлю Макрону, которому так и не удалось успокоить участников движения "желтых жилетов". Такую задачу ставит перед собой французская партия "Национальное объединение" в преддверии выборов в Европарламент. На съезде партии ее лидер Марин Ле Пен представила список из 12 кандидатов. Первым в нем идет 23-летний Джордан Барделла. Он официальный представитель партии и член регионального совета Иль-де-Франс.

"Дадим власть народу" "На фоне справедливого гнева "желтых жилетов" европейские выборы - это шанс положить конец политическому кризису, который стал следствием слепоты, непреклонности, презрения одного класса к другому, налогового грабежа. Президент оказался оторван от народа. Его поведение вызывает беспокойство. Он некомпетентен в выполнении своих обязанностей", - заявила Ле Пен.