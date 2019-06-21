Саммит ЕС: в спорах рождается истина

Второй день саммита стран-членов ЕС, которые уже многие назвали "судьбоносным", лидеры спорят о том, кто должен занять руководящие должности в Евросоюзе на ближайшие пять лет.

Вот что заявил председатель Евросовета Дональд Туск: "Нам требуется еще некоторое время, чтобы обсудить весь круг вопросов, мы вернемся к разговору о персоналиях еще раз в конце июня, слишком рано сегодня обнародовать имена".

На пленарных заседаниях лидеры определяют и стратегическую повестку дня деятельности Евросоюза на ближайшие пять лет.

"Оба этих пунктах стали центральными в повестке дня нынешнего саммита для всех без исключения участников", - передает из Брюсселя журналист Euronews Джек Паррок.

Но есть и иные, не менее острые проблемы. К примеру, Турция начала буровые работы на шельфе Средиземного моря, эта акватория относится к Северному Кипру. Это может привести к наложению санкций на Анкару, и эта тема также в числе обсуждаемых.

В отношении России ограничительные меры ЕС были продлены еще на полгода.

Но есть и разногласия, они касаются, в частности, подхода к решению проблем экологии.

Ряд стран - Чехия, Венгрия, Эстония и Польша - не желают по разным причинам принять на себя обязательства по полному отказу от выбросов двуокиси углерода к 2050-му году.

Но французский президент Эммануэль Макрон не теряет надежды: "24 страны-члена готовы взять на себя такие обязательства, поэтому дискуссии по расширению этого круга будут продолжаться. Мы будем обсуждать, мы будем убеждать, только с помощью дискуссии можно двигаться вперед и развиваться. Реализация Парижского соглашения сегодня абсолютно необходима".

В пятницу центральными темы повестки дня станет ситуация с выходом из ЕС Соединенного королевства и будущее еврозоны.