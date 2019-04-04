Клифф-дайвинг: только для смелых

В преддверии очередного сезона Red Bull Cliff diving - прыжков в воду с экстремальных высот со скал и утесов, мы вспомнили некоторые отчаянные погружения серии прошлых соревнований.

Француз Лоран Фишер в Ла-Рошели чудом избежал серьезных травм. От прыжка сильнейшего российского клифф-дайвера Артема Сильченко в норвежском Крагерё сердце зашлось даже у привычных спортсменов. Примечательно, что за атлетами наблюдают несколько водолазов.

На этапе в Полиньяно-а-Маре, в Италии, британцу Гэри Ханту не удалось избежать болезненного удара животом о воду. В схожей ситуации оказался американец Энди Джонс, потерявший контроль над прыжком на Краби в Тайланде.

Американец Стивен Лобью во французской Ла-Рошели задел головой вышку при выполнении прыжка с высоты в 27 метров. Обошлось без серьезных последствий и спортсмен сумел нормально "приводниться". Первый из 7 этапов мировой серии Red Bull Cliff Diving состоится на Филиппинах 13 апреля.