Невозможное возможно

А сколько вы можете не дышать под водой? Специалисты утверждают, что неподготовленный человек способен задерживать дыхание примерно до минуты. Профессионалам же удается оставаться в водной стихие без воздуха до восьми минут.

Подводное плавание с задержкой дыхания практикуют уже тысячи лет, но видом спорта, который называется фридайвингом, его признали совсем недавно, а первые соревнования мирового уровня состоялись лишь 23 года назад в Ницце во Франции.

Венсан Менар, Euronews:

"Прошло более 3 минут как Морган под водой. Его цель – опуститься на 105 метров, именно этой глубины нужно достичь сегодня, чтобы продолжить соревнования".

Французский спортсмен Морган Буркис – один из фаворитов чемпионата мира по задержке дыхания под водой, который проходит в Вильфранш-Сюр-Мер, в нескольких километрах от Ниццы.

Морган Буркис, фридайвер:

"Я бы сказал, что это своего рода окно в бесконечность. Когда я опускаюсь под воду, как и другие фридайверы, у нас нет понятия времени. Даже если мы понимаем, что для тех, кто на поверхности, кто нас ждет, кажется, что это долго, но мы находимся в каком-то особенном состоянии, и в результате, мы не замечаем, как бежит время".

В 2013 он стал чемпионом мира. Добиться этого ему удалось благодаря неустанным тренировкам.

"Цель в том, чтобы адаптировать грудную клетку к давлению, которому она подвергается во время погружения, а также обеспечить экономичную циркуляцию воздуха в легких. Для этого мы выполняем различные дыхательные упражнения, которые делает нашу грудную клетку более подвижной. Это нам позволяет делать глубокий вдох и спокойно переносить давление под водой", – продолжает спортсмен.

Еще полвека назад медики уверяли, что нырять глубже пятидесяти метров невозможно. Тело и легкие сдавливаются и наступает смерть, но фридайверы это опровергли и доказали, что организм может адаптироваться и к давлению под водой.