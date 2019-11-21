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Прыжки в индийский колодец

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  Daria Ivanova 
Прыжки в индийский колодец
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Австралийка Рианна Иффланд, действующая чемпионка мира по хай-дайвингу, и колумбиец Орландо Дуке, легенда клифф-дайвинга, совершили серию прыжков с 20-метровой высоты в знаменитый ступенчатый колодец Тоордзи в индийском Джодхпуре.

На международных соревнованиях 2019-го года Иффланд стала лучшим клифф-дайвером среди женщин. Вместе с недавно завершившим карьеру Дуке она прыгнула в исторический колодец, построенный в "Городе Солнца" в середине XVIII-го века как источник питьевой воды.

Сегодня Тоордзи используется местными жителями в качестве бассейна, в котором любят проводить время дети и взрослые, предпочитающие глубину и прохладу.

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