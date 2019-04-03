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Брюссельское бюро

Как помочь голодающим?

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 Ирина Шелудкова 
Как помочь голодающим?
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REUTERS/Mike Hutchings
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Свыше 1,7 млн человек в Мозамбике ощутили на себе последствия наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном "Идай". В ближайшие месяцы помощь пострадавшим окажет Всемирная продовольственная программа ООН (WFP UN).

По данным экспертов, в Мозамбике, где сезон жатвы приходится на апрель-май, наводнения уничтожили 500 тысяч гектаров посевов, прежде всего кукурузы.

REUTERS/Mike Hutchings
Пострадавшие от наводнений поля в Мозамбике.REUTERS/Mike Hutchings

В интервью телеканалу Euronews исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли отметил:

"Все посевы на полях сгнили, они уничтожены. Я всё видел своими глазами, проблемы с продовольственной безопасностью там сразу не исчезнут. Речь идёт не о трёх месяцах, на восстановление уйдёт по крайней мере год. Можно спорить о том, что вызывает изменения климата, но нельзя поспорить с тем, какое влияние уже оказывают экстремальные климатические явления".

В докладе Всемирной продовольственной за 2018 год говорится, что острую нехватку продовольствия в мире испытывают 113 миллионов человек: большинство из них живут в пяти африканских странах, а также в Сирии, Йемене и Афганистане.

REUTERS/Khaled Abdullah
Дети в ЙеменеREUTERS/Khaled Abdullah
Можно спорить о том, что вызывает изменения климата, но нельзя поспорить с тем, какое влияние уже оказывают экстремальные климатические явления
Дэвид Бизли
исполнительный директор WFP

Конфликты стали основной причиной проблемы — из-за этого недоедают 74 миллиона человек. Связанные с климатом события послужили причиной дефицита еды для 29 миллионов человек, а экономические потрясения повлияли на 10 миллионов человек.

Агентство обращает внимание на то, что увеличение объёмов гуманитарной помощи для продовольственной безопасности должно стать частью политики по предотвращению неконтролируемых миграционных потоков.

REUTERS/Zohra Bensemra
Люди жалуются на недостаток еды в лагере для перемещённых лиц в Мозамбике.REUTERS/Zohra Bensemra

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли: "Пора проснуться. Если мы не будем решать эти проблемы в корне, то цена возрастет во много раз. В наш доклад не вошли данные по Мозамбику, Венесуэле и Северной Корее. Мы ожидаем, что в 2019 году, если события будут развиваться также, как сейчас, ситуация значительно ухудшится по сравнению с теми данным, которыми мы располагаем".

В ближайшие три месяца на помощь пострадавшим от стихии в Мозамбике, Малави и Зимбабве потребуется 174 миллиона долларов, но Всемирная продовольственная программа получила пока лишь 25 миллионов.