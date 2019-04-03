Как помочь голодающим?

Свыше 1,7 млн человек в Мозамбике ощутили на себе последствия наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном "Идай". В ближайшие месяцы помощь пострадавшим окажет Всемирная продовольственная программа ООН (WFP UN).

По данным экспертов, в Мозамбике, где сезон жатвы приходится на апрель-май, наводнения уничтожили 500 тысяч гектаров посевов, прежде всего кукурузы.

Пострадавшие от наводнений поля в Мозамбике. REUTERS/Mike Hutchings

В интервью телеканалу Euronews исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли отметил:

"Все посевы на полях сгнили, они уничтожены. Я всё видел своими глазами, проблемы с продовольственной безопасностью там сразу не исчезнут. Речь идёт не о трёх месяцах, на восстановление уйдёт по крайней мере год. Можно спорить о том, что вызывает изменения климата, но нельзя поспорить с тем, какое влияние уже оказывают экстремальные климатические явления".

В докладе Всемирной продовольственной за 2018 год говорится, что острую нехватку продовольствия в мире испытывают 113 миллионов человек: большинство из них живут в пяти африканских странах, а также в Сирии, Йемене и Афганистане.

Дети в Йемене REUTERS/Khaled Abdullah

Можно спорить о том, что вызывает изменения климата, но нельзя поспорить с тем, какое влияние уже оказывают экстремальные климатические явления Дэвид Бизли исполнительный директор WFP

Конфликты стали основной причиной проблемы — из-за этого недоедают 74 миллиона человек. Связанные с климатом события послужили причиной дефицита еды для 29 миллионов человек, а экономические потрясения повлияли на 10 миллионов человек.

Агентство обращает внимание на то, что увеличение объёмов гуманитарной помощи для продовольственной безопасности должно стать частью политики по предотвращению неконтролируемых миграционных потоков.

Люди жалуются на недостаток еды в лагере для перемещённых лиц в Мозамбике. REUTERS/Zohra Bensemra

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли: "Пора проснуться. Если мы не будем решать эти проблемы в корне, то цена возрастет во много раз. В наш доклад не вошли данные по Мозамбику, Венесуэле и Северной Корее. Мы ожидаем, что в 2019 году, если события будут развиваться также, как сейчас, ситуация значительно ухудшится по сравнению с теми данным, которыми мы располагаем".

В ближайшие три месяца на помощь пострадавшим от стихии в Мозамбике, Малави и Зимбабве потребуется 174 миллиона долларов, но Всемирная продовольственная программа получила пока лишь 25 миллионов.